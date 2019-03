Grenoble : Bagarre entre supporters avant le match GF38-Nancy

Par Antonin Kermen, France Bleu Isère

Le GF38 et Nancy se retrouvent vendredi soir au Stade des Alpes en Ligue 2. Des supporters des deux clubs se sont croisés avant le match devant la gare de Grenoble, résultat : une rixe, deux personnes interpellées, et six autres légèrement blessées.