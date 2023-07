Grenoble: centre-ville fantôme. Les commerces barricadés

Contre-plaqué, aggloméré marin, les commerçants et leurs amis ont barricadé leurs boutiques détruites la nuit précédente. A 19h30, France Bleu Isère a constaté la présence d'une dizaine de vigiles de sociétés de sécurité devant d'autres commerces indemnes.

Et sur le square du Dr Martin, une trentaine de garçons très jeunes lançaient des pétards. Ils paraissaient avoir dix ou douze, voire quatorze mais pas plus, pour ceux présents à cette heure-là.

Un alignement de commerces "en bois" © Radio France - Gérard Fourgeaud

Etabli provisoire dans la rue, on s'active pour la conservation des boutiques © Radio France - Gérard Fourgeaud

Un air de far-west sur les boutiques du centre-ville © Radio France - Gérard Fourgeaud

