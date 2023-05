Grenoble : condamné à 3 reprises pour viol sur mineur, un prof de violon, remis en liberté

"C'est reparti pour un tour et c'est horrible" nous confie Maitre Rizzi, l'avocate de Fabrice 39 ans, qui avait déposé plainte pour viol en 2007 contre son professeur de violon, Philippe Clément, 63 ans, aujourd'hui.

A l'époque des faits, il était mineur et sous emprise d'un homme qu'il admirait, avait-il expliqué à la barre.

Une plainte pour viol sur mineur déposée en ... 2007!

Il y avait eu un premier procès, 10 ans plus tard, en 2017, devant la cour d'assises de Grenoble. Car, entre temps, Philippe Clément s'était pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui l'avait renvoyé aux Assises, confirmant ainsi la décision du juge d'instruction.

En 2017, donc, Philippe Clément est condamné à 11 ans de réclusion criminelle. Il va quelques mois en prison puis ressort car il fait appel. Il est rejugé, en 2020, cette fois-ci par la cour d'assises de Valence qui le condamne à 12 ans de réclusion. Il se pourvoit alors en cassation.

Pour l'avocate de Fabrice, c'est plus qu'un parcours du combattant : " Fabrice veut que ca s'arrête " nous expliquait Maitre Sylvia Rizzi, avant le procès aux Assises de Grenoble en novembre dernier " A Valence, j'avais dit que Fabrice venait déposer un fardeau toxique devant la Cour. Malheureusement, il a dû le reprendre pour raconter de nouveau son histoire devant la cour d'assises de Grenoble. Et cette fois, il espère que ce sera la dernière, car il a autre chose à vivre que de regarder toujours dans le rétroviseur."

Maitre Rizzi accompagne Fabrice depuis 16 ans. © Radio France - Véronique Pueyo

Le prof de violon se pourvoit en cassation, pour la 2e fois et ressort de prison

Raté ! Philippe Clément, qui avait été de nouveau condamné à 12 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Grenoble, s'est donc de nouveau pourvu en cassation. Il a fait une demande de remise en liberté auprès de la Chambre de l'instruction le 11 mai. Son avocat Maitre Ronald Gallo, qui a également déposé une question prioritaire de constitutionnalité, a plaidé la maladie de son client et les conditions déplorables de son incarcération, dans une prison surpeuplée. Il a été entendu par la Chambre de l'instruction qui a donc décidé ce mardi 16 mai de sa remise en liberté dans l'attente, peut-être, d'une éventuel 4e procès !

"Mon client est dégoûté" soupire Maitre Rizzi. "Comment voulez-vous qu'il tourne la page, la procédure dure depuis 16 ans! Les trois-quarts de la vie de Fabrice sont occupés, gâchés, bousillés, même si le terme n'est pas très élégant, par les agressions puis les viols dont il a été victime. Il a plongé dans des addictions, de la dépression. Mais il a réussi à reprendre le cours de sa vie. Il a désormais une compagne et deux enfants et il a autre chose à vivre dans sa vie, de plus beau et de plus rayonnant."

Vers un 4e procès aux Assises ?

Du coté de la défense, Maitre Ronald Gallo, avocat du professeur de violon et qui avait plaidé l'acquittement en novembre dernier, arguant que la notion d'emprise n'était pas dans le code pénal, estime que c'est la justice qui dysfonctionne et que ce n'est pas lui qui fait trainer la procédure. La preuve : la cour de cassation a bien cassé le verdict de la cour d'assises de Valence, estimant que le prof de violon n'avait eu droit à un procès équitable.

Maitre Gallo estime ne faire nullement trainer la procédure mais dit défendre tout simplement un client, pour lequel il a plaidé l'acquittement © Radio France - Véronique Pueyo

Rappelons que Philippe Clément, par ailleurs, marié et père de famille, avait été condamné en 2007, en première instance, puis en 2008 en appel, pour des attouchements sexuels sur deux autres de ses petits élèves, d'abord à 18 mois de prison avec sursis puis à 12 mois de prison avec sursis. Il avait été inscrit à l'époque au fichier des délinquants sexuels et depuis ce jour, il lui est interdit de travailler avec des mineurs.