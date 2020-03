Grenoble : de la prison ferme pour l'auteur de l'incendie des locaux d'une association d'aide aux femmes

Un homme de 35 ans a été condamné à quatre ans de prison ferme pour violences conjugales et la destruction par incendie des locaux, à Grenoble, de l'association Miléna venant en aide aux femmes victimes de violences. C'est là que son épouse s'était réfugiée après avoir porté plainte contre lui.

Les faits remontent à décembre dernier. Quelques jours avant Noël, le 17 décembre 2019, un homme entre par effraction dans les locaux grenoblois de l'association Miléna, structure d'aide aux femmes victimes de violences conjugales. Après avoir reconnu les faits en garde à vue, il a été condamné, ce vendredi, à quatre ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Grenoble.

Tout bascule cette nuit d'hiver. Après avoir fracturé la porte d'entrée de l'association, cet homme déclenche un feu à l'intérieur des locaux qui va vite tout détruire. Un acte rapidement considéré comme criminel par les autorités vu les nombreux départs de feu.

Son épouse y avait trouvé refuge

Son profil attire les soupçons puisqu'il avait indiqué son envie de passer à l'acte, peu de temps avant les faits. C'est auprès de cette association que sa compagne s'était réfugiée après avoir été la victime de nombreuses violences de sa part.

L'homme a été interpellé en février dernier puis placé en garde à vue où il reconnait les faits de dégradations et de violences, commis en récidive. Il a été placé en détention provisoire et jugé au tribunal correctionnel de Grenoble en comparution immédiate ce vendredi 27 mars.

Il a été condamné à quatre ans de prison ferme plus un an avec sursis probatoire renforcé et interdiction de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans. Déjà incarcéré, il reste donc derrière les barreaux.