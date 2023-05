Grenoble : de la prison ferme requise à l'encontre des deux jeunes, jugés pour violence contre la police

Depuis 13 heures ce vendredi après-midi, ils sont une centaine de personnes à s'être rassemblées devant le palais de justice de Grenoble pour soutenir deux jeunes hommes de 21 et 24 ans, Yovan et Mathieu, poursuivis pour violences, en réunion, envers les forces de l'ordre. Ils sont accusés d'avoir blessé un policier à la jambe et une policière au genou.

Les affrontements avaient eu lieu à la fin de la manifestation du 1er-Mai, dans le Parc Paul Mistral, près de la mairie. Des blacks blocs très bien organisés selon les policiers présents sur place. Mais les jeunes accusés nient les faits qu'on leur reproche et s'ils étaient présents sur les lieux, c'était "par curiosité."

les deux jeunes nient les faits qui leur sont reprochés © Radio France - Cédric Hermel

L'avocate de l'un des jeunes s'est étonnée à l'audience de ce que les personnes souhaitant assister à l'audience n'avaient pas pu le faire et que "celui nuisait à la publicité des débats".

Une douzaine de policiers surveillent les entrées dans le Palais de justice.

La policière de BAC, blessée dans les affrontements du 1er Mai, est venue témoigner à la barre avec ses béquilles. Elle souffre d'une rupture totale des ligaments croisés du genou. "Ils étaient là pour casser du flic" a-t-elle déclaré

Le procureur vient de requérir 2 ans de prison dont un ferme à l'encontre Yovan, et 3 ans dont 20 mois ferme à l'encontre de Mathieu. Elle a requis également leur maintien en détention et l'interdiction pour les deux de manifester durant 3 ans. En ce moment, plaidoiries de la défense qui s'étonne de la hauteur des réquisitions.

On ne sait pas si le jugement va être rendu ce soir ou s'il va être mis en délibéré.