Michel Savin et Frédérique Puissat, les deux sénateurs LR de l’Isère, ont passé la journée avec la BST, la brigade spécialisée de terrain et une partie de la nuit avec la BAC de Grenoble pour voir comment travaillent les policiers, évaluer leurs manques de moyens, dans un contexte de violence.

Michel Savin et Frédérique Puissat descendent d'un véhicule de police. En compagnie des fonctionnaires de la BST, la brigade spécialisée de terrain, ils viennent de sillonner Mistral, l'un des quartiers sensibles de Grenoble. Avant de repartir pour une partie de la nuit avec la BAC, les deux sénateurs LR de l’Isère avaient convié les journalistes à une conférence de presse improvisée, sur les marches de l'Hôtel de Police.

Michel Savin dégaine le premier : "Nous voulons rendre hommage au travail des policiers de terrain. Ils gardent la foi alors qu'ils manquent de moyen et que leur métier est de plus en plus dangereux. " Il souhaiterait que Grenoble arme sa police municipale, comme cela se fait dans d'autres communes, et qu'on y installe plus de caméras de vidéosurveillance. "Tout le monde doit jouer le jeu pour lancer un signal fort en direction des habitants de ces quartiers gangrenés par le trafic de drogue !" conclut le sénateur.

La drogue gangrène les quartiers

Sa collègue, Frédérique Puissat est sur le même longueur d'onde. Elle est très choquée par ce qu'elle a vu : "Quand on est arrivé dans le quartier, on était attendu. Les trafiquants savaient déjà combien on était, où on était ! Ils ont des moyens que nous n'avons pas. On a visité un tour qui venait d'être rénovée. Quelques mois plus tard, elle est dans un état déplorable ! Les dealers squattent les caves, certains appartements. je me demande comment font les habitants pour vivre comme ça!"

Ce n'est pas la première fois que Frédérique Puissat vient dans ces quartiers : "Mais, il y a 40 ans, c'était vivable. J'y allais avec ma grand-mère qui y était institutrice, on mangeait des gâteaux avec les familles. Cela n'a plus rien à voir ! il faut arrêter avec l'angélisme et tous unir nos forces contre ce fléau." s'indigne-t-elle.

Pour Michel Savin, ce qui est insupportable c'est que les dealers régissent désormais ces quartiers : "On ne peut pas parler de zones de non-droit, car les policiers y vont... Mais, la drogue est partout. Ce n'est pas normal qu'à la sortie des cours, les collégiens côtoient les dealers!"

Les trafiquants savaient exactement où on était. Ils nous suivaient à la trace - Frédérique Puissat

A Grenoble, 29 postes de policiers n'ont toujours pas été pourvus. "Les collègues ne veulent pas postuler à Grenoble" nous confie un syndicaliste : "La vie y est trop chère et la ville a la réputation d'être dangereuse !"

Les deux sénateurs vont demander à être reçus par le Ministre de l'Intérieur pour lui demander de renforcer les effectifs policiers sur l'agglomération grenobloise.