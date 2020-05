Ce jeudi soir, une femme promène son chien dans un parc près de l'hôtel Lesdiguières de Grenoble. Elle reçoit un coup sur la tête avant de s'évanouir. A son réveil, son chien Rocco n'est plus là. Il a été retrouvé, ce vendredi, attaché à un arbre devant le collège Jules Verne de Varces.

Grenoble : elle reçoit un coup sur la tête, son chien disparaît et refait surface un jour plus tard à Varces

En pleine promenade avec son chien, une femme a été agressée, vers 23h30 ce jeudi soir, dans un parc près de l'hôtel Lesdiguières à Grenoble. Elle reçoit un coup sur la tête puis perd connaissance. A son réveil, plus aucune trace de Rocco, son animal de compagnie. Il a été retrouvé ce vendredi matin à Varces, attaché à un arbre devant le collège Jules Verne.

C'est la SPA du Dauphiné qui a donné l'alerte sur sa page Facebook. Rocco venait d'être adopté mardi. Lorsqu'elle reprend ses esprits, cette femme appelle les secours puis dépose une plainte au commissariat de Grenoble pour vol d'animal. Elle affirme être passé devant un groupe de quatre jeunes, seules personnes présentes dans le parc avec elle au moment des faits.

A la suite d'un signalement à la SPA, un animal semblable est repéré devant le collège Jules Verne de Varces, seul et attaché à un arbre avec un carton et une bassine d'eau. La gendarmerie de Vif s'est rendu sur place ce vendredi matin pour récupérer l'animal. Le contrôle de la puce confirme qu'il s'agit bel et bien de Rocco. Il va donc pouvoir retrouver sa maîtresse.

Une enquête est en cours pour éclaircir ce qu'il s'est passé dans ce parc et trouver les voleurs.