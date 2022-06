Les températures presque caniculaires de cette semaine frappe de plein fouet les personnes âgées, particulièrement vulnérables. A l'Ehpad Bévière de Grenoble, tous les moyens sont bons pour lutter contre la chaleur et la déshydratation.

Grenoble : en Ehpad, soignants et résidents affrontent la vague de chaleur

A l'Ehpad Bévière à Grenoble, les équipes ont installé des minipiscines gonflables, pour permettre aux résidents de tremper un peu leurs pieds et ainsi se rafraichir.

35°C ce jeudi à Grenoble, cette mi-juin est particulièrement chaude. A l'Ehpad Bévière de Grenoble, un jeu de cartes à la main, Ghilaine est venue chercher un peu de fraicheur dans la salle commune, bien climatisée : "C'est vrai que dans ma chambre j'ai un ventilateur, je baisse les stores pour faire un peu d'ombre. Mais après la nuit ce n'est pas évident, il fait chaud quand même dans les chambres".

"Si on ne les stimule pas, ils pourraient passer la journée sans boire"

Sur la table, Françoise remplit les verres d'eau des résidents, même si certains grommellent un peu : "_Ils nous prennent pour des pénibles_, parce qu'on leur rappelle toute la journée qu'il faut boire, boire, boire", s'amuse l'auxiliaire de vie. Le problème c'est qu'ils ne comprennent pas, c'est comme des enfants, si nous on ne les stimule pas à boire, même avec cette chaleur, ils pourraient passer la journée sans boire".

Sur les tables, les soignants veillent à ce que les verres des résidents soient toujours remplis. © Radio France - Bastien Roques

Pour les y encourager, les soignants n'hésite pas à diluer du sirop dans les verres d'eau. "On sait que les personnes âgées ont _une appétence pour tout ce qui est sucré, on va jouer sur ce biais-là_", explique Jérôme Maison, l'infirmier coordinateur de l'Ehpad. On va mettre aussi en place, lors des gouters notamment, des boissons type milk shake, smoothie,... C'est sucré, c'est frais, elles sont très friandes de ce genre de boissons. "

Un renfort de stagiaires bienvenu

Cette semaine, l'Ehpad s'est procuré de petites piscines gonflables pour enfants. Les résidents viennent s'y tremper les pieds pour se rafraichir. "Ouh là elle est fraiche !" s'exclame Bernard, 68 ans. "Une fois qu'on est dedans ça va. Ca va faire du bien à certaines personnes qui sont un peu fragiles. Comme il fait bien chaud, ils ont eu une bonne idée".

Pour des équipes déjà très occupées, c'est forcément une charge en plus. Mais heureusement c'est aussi la saison des stages. Un renfort qui tombe à pic pour Jérôme Maison : "On a de la chance d'avoir des étudiants, jusqu'à la fin du mois de juillet, qui viennent notamment d'écoles d'infirmiers. Ils font des rappels aussi, incitent les personnes âgées à boire, les font boire, en complément de ce que peuvent faire les soignants tout au long de la journée".