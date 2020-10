Grenoble : entendu pour escroquerie, le conseiller municipal Nicolas Pinel reconnaît certains faits

L'affaire avait été révélée par le Dauphiné Libéré, et évidemment, voir l'ancien directeur de campagne d'Alain Carignon en garde à vue pour des faits susceptibles d'être qualifiés d'escroquerie avait de quoi rappeler quelques souvenirs, à Grenoble.

Un licenciement, puis une plainte

Le jour-même, la structure associative dont Nicolas Pinel a été l'un des directeurs régionaux, le CNAS, confirmait par la voix de son président qu'il avait bien licencié M. Pinel en 2019 après avoir découvert un certain nombre de faits "frauduleux". Combien ? Pour quel montant ? Pour le moment, l'enquête ne le précise pas. Toujours est-il qu'une plainte est bien déposée contre lui, et c'est cette plainte, dont le principal intéressé n'avait "pas connaissance" selon ses dires, qui déclenche l'enquête actuelle.

Une enquête dans laquelle une deuxième personne a été, elle aussi, placée en garde à vue. Il ne s'agit pas, d'après nos informations, de quelqu'un qui aurait perçu de l'argent frauduleusement, mais d'un autre collaborateur du CNAS.

"J’affirme n’avoir jamais tiré aucun bénéfice personnel de ces versements"

En revanche, si Nicolas Pinel ne souhaite pas donner d'interview pour le moment, il a transmis ce communiqué où il expose sa vision des faits : "J’ai été entendu dans le cadre d’une mesure de garde à vue. J’ai reconnu avoir fait verser des prestations sociales à des personnes qui n’étaient pas éligibles aux regard des critères administratifs du CNAS, mais qui, à mes yeux en avaient le besoin compte tenu de leur grande précarité sociale ; en revanche je conteste les montants évoqués et j’affirme n’avoir jamais tiré aucun bénéfice personnel de ces versements, ni à titre personnel, ni pour mes engagements politiques. L’enquête se poursuit et je me tiens bien entendu à la disposition de la justice".

D'autres investigations à mener

Le parquet de Versailles de son côté précise que l’enquête préliminaire se poursuit, "des investigations restent à mener" explique un magistrat, mais Nicolas Pinel ne fait l'objet pour le moment d'aucune mise en examen, ni d'aucun contrôle judiciaire.