Grenoble : environ 150 policiers rassemblés devant l'hôtel de police en hommage à leur collègue de Rambouillet

"Evidemment on est là par respect pour notre collègue tuée, mais ça fait combien de fois que l'on se rassemble devant un commissariat ? Ça fait beaucoup de fois, mais on n'est pas écouté, entendu" explique un gardien de la paix grenoblois, devant l'hôtel de police ce lundi soir. Des rassemblements en hommage à Stéphanie M., tuée ce vendredi dans son commissariat de Rambouillet, ont eu lieu un peu partout en France. A Grenoble, ils étaient plus d'une centaine.

"La violence monte crescendo et il n'y a qu'à regarder l'actualité, des gens sont poursuivis jusqu'à chez eux parce que ce sont des fonctionnaires de police. Personne ne fait rien. On demande surtout de la considération, de la considération des gens, du gouvernement et de la hiérarchie, oui" termine ce policier grenoblois qui a souhaité rester anonyme.

