Grenoble : Éric Piolle porte plainte contre un blog proche d'Alain Carignon

Grenoble, France

Le maire de Grenoble Éric Piolle porte plainte contre le site "Grenoble, le changement". Un blog proche de l'ancien maire de Grenoble et actuel candidat aux élections municipales Alain Carignon. Il s'agit d'une plainte en diffamation déposée suite à la publication sur le site d'un article qui insistait sur les subventions publiques versées à Raise Partner, une entreprise dont l’épouse d'Eric Piolle est salariée, et dont il est lui-même actionnaire à 0,5%. Des accusations réfutées par le maire de Grenoble, qui contre-attaque par voie légale.

Une diffamation à but politique ?

"Le but poursuivi est indubitablement de porter atteinte à l'honneur et à la considération du maire de Grenoble, à travers l'accumulation d'imprécisions, de sous-entendus, de raccourcis polémiques qui ne reposent sur aucune base factuelle sérieuse et précise", lit-on dans la plainte déposée le 16 janvier. L'article n'est pas signé, et il n'y a pas précisément de directeur de la publication pour le site. La plainte a donc été déposée contre François Tarantini, qui s'était présenté comme l'administrateur du site par le passé, et contre "toute personne que l'instruction permettra d'identifier en qualité d'auteur ou complice".