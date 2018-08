Grenoble, France

Le syndicat de Police Alliance Nationale aurait voulu que Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, descende jusqu'à Grenoble. Ce vendredi, il a assisté à des exercices de secours en montagne, sur le plateau du Vercors près de son lieu de vacances. "C'est une sorte de mépris", pour Philippe Lepagnol, secrétaire départemental d'Alliance Police Nationale. Dans un communiqué, il compare même Grenoble à "un Chicago français".

"Le travail est compliqué actuellement dans une ville très tendue du fait du trafic de drogue et des règlements de compte", Philippe Lepagnol

"Le nombre d'agressions à Grenoble est de 63% plus élevé que dans des villes de même taille", précise le policier, citant des chiffres de la préfecture de l'Isère. Gérard Collomb a assuré que d'ici 2022, 10.000 postes de policiers allaient être créés en France, mais pour Philippe Lepagnol, il y a urgence. "On voudrait être remis à niveau en terme d'effectifs parce que là au premier septembre, par le jeu des mutations, on va perdre une trentaine de fonctionnaires."