Grenoble/Fontaine : la police lance un appel à témoin après la disparition d'une septuagénaire

La police de Grenoble diffuse ce jeudi un appel à témoin après la disparition inquiétante d'une dame de 70 ans, Ljijana Milutinovic (épouse Nikicevic). Originaire d'ex-Yougoslavie et présentée comme dépressive, elle a quitté son domicile grenoblois à midi ce lundi. Elle n'a emporté qu'un peu de monnaie et son téléphone portable. Depuis ses proches sont sans nouvelles. Son téléphone a été géolocalisé pour la dernière fois dans le secteur Marcel Cachin à Fontaine. On ignore quels vêtements elle portait au moment de sa disparition. De corpulence mince et mesurant 1m74, elle a les cheveux bruns et les yeux marrons. La sûreté départementale de l'Isère invite toute personne ayant des informations à contacter le commissariat de Grenoble au 04 76 60 40 40.

