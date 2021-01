Grenoble : huit trafiquants de stupéfiants incarcérés après un coup de filet dans le quartier de l'Alma

Lundi dernier, une centaine de policiers ont arrêté onze personnes impliqués dans un trafic de stupéfiants dans le quartier de l'Alma à Grenoble. 240.000 euros en liquide, cinq kilos de cannabis, des véhicules et une kalachnikov ont notamment été saisis. Huit personnes ont été incarcérées.

C'est un vaste coup de filet réalisé par la police avec l'interpellation de onze personnes dans le quartier de l'Alma lundi dernier à Grenoble. L'enquête débute en mai 2020, lorsque la brigade des stupéfiants constate un trafic de grande ampleur : elle identifie trois "têtes de réseau". Selon le Procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, les trafiquants faisaient fréquemment des allers/retours avec l'Espagne et les Pays-Bas.

240.000 euros et des armes saisis

Un comportement suspect qui permet au parquet d'ouvrir une enquête en octobre. Lundi dernier, une centaine de policiers sont déployés dans le quartier de l'Alma pour une vaste opération. Onze personnes sont interpellés et 240.000 euros sont saisis.

La police met également la main sur plus de cinq kilos de cannabis, une kalachnikov chargée, un fusil à canon scié avec des munitions, des gilets pare-balles et plusieurs véhicules. Huit personnes ont été mises en examen pour, entre autres, blanchiment, trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs.