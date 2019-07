Grenoble : il s'accroche à l'arrière du tramway car il ne supporte plus "la populace"

Il ne supportait plus "la populace". C'est ce qu'a expliqué un homme qui a voyagé ce mardi accroché aux essuie-glaces à l'arrière du tramway de Grenoble. Lorsque le chauffeur du tramway lui a demandé de descendre, l'homme s'en est pris verbalement à lui.

L'homme s'est accroché sur les essuie-glaces du tramway car il ne supportait plus "la populace"

Grenoble, France

Il s'en passe des choses dans le tram de Grenoble. Il s'en passe également SUR le tram de Grenoble. La ligne A circule normalement mardi après-midi, lorsque le chauffeur du tramway reçoit un appel de son PC sécurité. Ses supérieurs lui demandent de vérifier si un homme ne s'est pas accroché aux essuie-glaces à l'arrière du wagon.

En arrivant à l'arrêt Verdun-Préfecture, le conducteur s'exécute. Il arrête la machine, descend et constate qu'effectivement, un homme de 32 ans est assis sur les balais d'essuie-glaces du tramway. Lorsqu'il demande à ce passager clandestin de descendre de son perchoir, le voyageur s'en prend verbalement à lui. Il lui donne également rendez-vous à Beaumarchais "où il allait voir ce qu'il allait lui faire".

Descendu à Grand-Place, après être remonté dans le tramway, l'homme est interpellé. Il nie avoir insulté le chauffeur. Concernant sa présence inopinée sur les essuie-glaces, il affirme qu'il ne supporte plus "la populace" dans les transports en commun. On ne sait pas s'il avait validé ou non son titre de transport.