Grenoble : il se fait passer pour le voisin du dessous et lui vole son portefeuille

La police grenobloise alerte sur ce genre de fait. Faites attention car les vols par fausse qualité, entendez par duperie, arrivent de plus en plus souvent. Ce dimanche matin, un homme s'est présenté devant la porte d'un Grenoblois, rue du Docteur Calmette, comme son voisin dans l'appartement plus bas d'un étage. Il déclare avoir une fuite d'eau chez lui et vouloir vérifier. Sauf qu'il a préféré dérober un portefeuille.

Quelques minutes plus tard, un autre homme sonne chez la victime. Cette fois, il se présente comme un policier qui lui ramène son portefeuille. A l'intérieur, la carte bancaire avait disparu. Une plainte a été déposée au commissariat de Grenoble.