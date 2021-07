Grenoble : interruption de trafic sur la ligne A

Un incident sur le câble aérien au-dessus de la ligne A interrompt ce midi le trafic du tramway à Grenoble entre les arrêts Etoile et Malherbe. Des bus relais permettent de finir le trajet.

A Grenoble, la ligne de tramway A en direction du sud de l'agglomération est interrompue entre les arrêts Etoile et Malherbe. Une partie de cette interruption était prévue pour des travaux entre Etoile et Grand-Place, mais la ligne aérienne a été endommagée et donc les bus relais transportent les usagers jusqu'à Malherbe pour plusieurs heures.

La Semitag espère un retour à la normale dans la journée.