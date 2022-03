L'autopsie réalisée ce lundi n'a pas permis de déterminer les causes de la mort d'une mère et de ses 4 enfants, retrouvés en état de décomposition avancée dans un appartement de la Villeneuve de Grenoble. Des expertises complémentaires seront nécessaires, selon le parquet de Grenoble.

Grenoble : l'autopsie n'a pas permis de connaitre les causes de la mort d'une mère et de ses quatre enfants

Le 11 mars au soir, alertés par une odeur pestilentielle, les voisins du 5 allée des Frênes, à la Villeneuve de Grenoble préviennent les pompiers. Ces derniers découvrent le corps de quatre enfants de 3, 8, 10 et 12 ans, trois garçons et une fille, en état de décomposition avancée, ainsi que celui de leur mère, Fatna, 39 ans. Les voisins la connaissait peu. L'un d'eux explique l'avoir vue pour la dernière fois, il y a un mois, environ.

Autopsies

Les 5 autopsies, pratiquées ce lundi, n'ont pas permis de déterminer les causes de la mort mais il n'y a pas de fracture ni d'usage d'une arme quelconque, selon le parquet de Grenoble. Des analyses complémentaires, notamment toxicologiques, vont être diligentées, elles vont prendre plusieurs semaines. Toutefois l'hypothèse privilégiée par les enquêteurs est celle d'un quadruple infanticide suivi du suicide de la mère, à l'aide de médicaments ou d'un autre produit toxique qu'il faudra déterminer.

Fatna, la mère, était une femme en grande détresse, suivie pour dépression, fragile psychologiquement, de corpulence très frêle. Elle avait été victime de violences de la part de son mari, Badis, 37 ans. En 2020, alors que le couple habitait Sassenage, il l'avait saisie au cou et l'avait menacée de mort. Ce qu'il avait nié durant son procès. Il avait aussi obligé ses enfants à regarder des images ultra-violentes, comme des exécutions. Il avait d'ailleurs, un temps, été mis en examen pour apologie du terrorisme avant de bénéficier d'un non-lieu.

Un couple qui souffrait de problèmes psychiatriques

Suite à ces violences conjugales, Fatna s'était réfugiée, avec ses enfants, dans un foyer à Albi, dans le Tarn, entre février et juin 2020. Son mari l'avait retrouvée et avait même menacé de mort au téléphone le personnel du foyer qui avait déposé plainte. Badis avait donc été placé en détention provisoire avant d'être condamné, en octobre dernier, à 30 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Grenoble. Durant son procès, l'expert psychiatre avait qualifié cet homme de paranoïaque.

Bref, les enfants ont grandi dans un climat de violence, avec des parents dysfonctionnels et ayant tous deux des problèmes psychologiques. De retour à Grenoble, le fils aîné, âgé de 12 ans, était scolarisé au collège Lucie Aubrac, le garçon et la fille de 10 et 8 ans étaient à l'école des Trembles. Ce lundi matin, une cellule psychologique a été installée dans chacun de ces établissements. L'Education Nationale avait signalé au parquet l'absentéisme chronique de la fratrie. Les enfants avaient fait l'objet d'une assistance éducative qui avait été levée en 2020 quand la mère était partie à Albi. Pour autant, personne ne s'était inquiété de ne pas revoir les enfants en classe, après les vacances de février.

Je suis terriblement choqué - Maitre Decombard, avocat du père

Avant 2020, la mère avait été internée à l'hôpital psychiatrique de Saint Egrève pour se soigner. Le père avait alors eu la garde de ses quatre enfants. Puis, la mère avait repris ses enfants avec elle, car le couple s'était séparé. "Je suis très choqué" explique Maitre Emmanuel Decombard, du barreau de Grenoble. "J'étais l'avocat du père. Je l'ai suivi durant 5 ans. J'avais rencontré la mère aussi, qui était instable. Lui était venu plusieurs fois à mon cabinet avec ses enfants. C'était de beaux enfants, polis. C'est horrible. Jamais je n'aurais imaginé que cela se termine ainsi."

Une question se pose après ce terrible drame : pourquoi cette famille en grande difficulté n'a-t-elle pas été suivie comme elle aurait dû l'être, notamment pour protéger les enfants? L'enquête devra le déterminer.