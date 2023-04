Grenoble : l'élu d'opposition Nicolas Pinel, condamné en première instance pour escroquerie, a fait appel

Le jugement aura mis du temps à parvenir aux oreilles des Grenoblois et nous venons seulement de l'apprendre. Après une garde à vue qui avait fait grand bruit en octobre 2020 , l'élu grenoblois d'opposition et ex-directeur de la campagne d'Alain Carignon, Nicolas Pinel, a été condamné en janvier 2022 par le tribunal de Versailles, dans le cadre d'une affaire professionnelle, à une peine de trois ans de prison dont deux ferme, à indemniser le préjudice à hauteur d'un peu plus de 600.000 euros et à une peine de privation des droits civiques, pouvant conduire à une inéligibilité. L'élu a fait appel. La date d'audience n'est pas encore connue et en attendant, Nicolas Pinel n'est donc pas définitivement condamné.

Des versements à des non-bénéficiaires du CNAS

L'affaire a été soulevée par le CNAS, Comité National d'Action Sociale, une association d'œuvres sociales qui intervient sur toute la France pour les agents territoriaux des communes, structures intercommunales, départements et régions. L'organisme, dont Nicolas Pinel a été licencié en 2019 et dont il était le directeur Île-de-France et Outre-mer, a détecté des versements anormaux qui lui faisait soupçonner une escroquerie. Lors de sa garde à vue, Nicolas Pinel avait reconnu des erreurs, concernant des versements qui ont été effectués à des personnes qui ne relevaient pas du CNAS, mais nié tout enrichissement personnel. Ce qui "a été reconnu par le parquet" se borne à dire aujourd'hui Nicolas Pinel qui n'a "aucun autre commentaire à faire" en attendant l'appel.