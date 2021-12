Grenoble : l'ex-PDG du Dauphiné Libéré, jugé pour violences conjugales, écope d'une simple amende

L'ex-PDG du Dauphiné Libéré risquait jusqu'à huit mois de prison ferme pour violences conjugales. Il a finalement écopé d'une simple amende au tribunal correctionnel de Grenoble ce jeudi 16 décembre. Le jugement, rendu en délibéré, n'a pas retenu la circonstance aggravante de violences par concubin. Son avocat salue une décision "conforme au droit".

M. Tostain, 50 ans, avait comparu en novembre dernier devant le tribunal pour des "gifles, insultes, coups" commis à son domicile le 14 février 2021 à Grenoble contre une femme qu'il côtoyait depuis dix-huit mois après une rencontre sur le réseau social Tinder. Une incapacité totale de travail d'un jour avait été prononcée. La victime se présentait comme sa compagne, mais Christophe Tostain, lui, contestait avoir été en concubinage avec la victime, afin d'échapper à la récidive. Il avait en effet déjà été condamné en 2019 à six mois avec sursis pour violences conjugales par le tribunal de Lyon.

Christophe Tostain dénonçait une "volonté de le piéger"

"C'est un jugement qui me semble parfaitement conforme au droit, équilibré, qui remet les choses à leur juste place", a estimé son avocat, Me Jean-Félix Luciani. Le ministère public avait requis un an d'emprisonnement, dont dix mois avec sursis probatoire pendant deux ans, ainsi que la révocation des six mois de sursis prononcés en 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon lors d'une première condamnation pour des faits similaires. "C'est un dossier qui a fait beaucoup de bruit pour quelque chose qui était une contravention", a-t-il estimé.

À la barre, Christophe Tostain avait rejeté les accusations de la plaignante et dénoncé "une volonté de se venger et de (le) piéger". "Depuis plusieurs mois, elle me sollicitait pour obtenir un job" au sein du Dauphiné Libéré, ce qu'il lui refusait, avait-il allégué. PDG du quotidien régional depuis 2013, M. Tostain s'était mis en retrait de ses fonctions en mars 2021 lorsque son propre journal avait révélé les faits.

M. Tostain souhaite désormais "mettre cette histoire derrière lui", a souligné Me Luciani. "Ce qu'il veut maintenant, c'est continuer la vie et la reconstruire, il faut bien qu'il la reconstruise désormais professionnellement".