Grenoble : l'homme qui a agressé un chauffeur de bus sera jugé ce lundi

L'agression s'était produite dans la nuit de jeudi à vendredi au niveau de l'arrêt Chavant à Grenoble, un homme de 18 ans s'en était violemment pris à un chauffeur de bus de la ligne C4 ainsi qu'à une passagère en déambulateur qui a été bousculée.

Il sera jugé ce lundi 28 juin en comparution immédiate pour violences au tribunal de Grenoble. En garde à vue, le mis en cause a nié les faits. Récidiviste, il encourt jusqu'à six ans de prison. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention avant son jugement.