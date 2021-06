Grenoble : l'opposant au maire François Tarantini condamné pour diffamation

C'est un proche d'Alain Carignon, son colistier aux dernières élections municipales, qui a été reconnu coupable de diffamation à l'encontre d'Eric Piolle et de son épouse. par le tribunal correctionnel. Dans un article paru en janvier 2020, le site "Grenoble le changement" dont François Tarantini était l'animateur, s'en était pris aux deux époux en raison de leurs liens avec la société "Raise Partners". L'article évoquait notamment "un délit grave". François Tarantini, qui avait comparu le 25 mai dernier, a donc été condamné ce mercredi par le tribunal correctionnel à 3.000 euros d'amende et 1.500 euros de dommages et intérêts, en plus du règlement des frais de procédure. Le jugement devra par ailleurs être publié sur le site internet "Grenoble le changement".