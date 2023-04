VIDÉO - Grenoble : le centre commercial Grand'Place porte plainte après un "rodéo" dans ses allées

C'est une vidéo virale de 15 secondes récemment publiée sur les réseaux sociaux et Youtube*.* On y voit quatre personnes chevauchant des mobylettes ou motos et déambulant dans les allées du centre commercial Grand'Place, à Grenoble, avant de ressortir par une porte, toujours sur leurs engins. L'un des conducteurs effectue même une roue arrière. L'intrusion n'a pas duré beaucoup plus longtemps que la vidéo, mais les images ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Rodéo dans le centre commercial d'Echirolles

Une intrusion juste avant la fermeture

Les faits se sont déroulés le 11 avril dernier, vers 19h45, c'est-à-dire juste avant la fermeture du centre commercial, ce qui explique qu'on ne voit pas beaucoup de clients sur la vidéo.

Il n'y a eu ni blessé ni dégât, a confirmé la police, mais la scène est pour le moins incongrue. C'est l'intervention des vigiles qui semble-t-il a mis en fuite les intrus. La police a été immédiatement prévenue mais les pilotes des deux-roues étaient déjà repartis. La direction de Grand'Place a porté plainte et une enquête est en cours, menée par la Direction départementale de sécurité publique (DDSP). Les policiers vont notamment exploiter la vidéo elle-même, mais également les images de vidéosurveillance du centre commercial pour tenter d'identifier les intrus.