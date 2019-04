Grenoble : le chirurgien suspendu réclame sa mise en examen pour pouvoir se défendre

Grenoble, France

Deux semaines après la révélation de l'affaire, un chirurgien grenoblois demande à être mis en examen ! C'est pour mieux se défendre, dit son avocat. Ce docteur, spécialiste du dos, est accusé par des plusieurs patients d'avoir complètement raté leurs opérations. Certains l'accusent carrément de les avoir mutilés. Deux ont été amputés, d'autres sont en fauteuil roulant, d'autres encore se déplacent en déambulateur et souffrent constamment, de telle sorte qu'ils sont sous cortisone ou morphine en permanence. 7 ont déposé plainte.

Se défendre des attaques en étant mis en examen

Le chirurgien a été suspendu pour un an et demi, à partir du premier mai prochain, par le Conseil National de l'Ordre des Médecins. Une enquête préliminaire a également été ouverte il y a trois ans par le parquet de Grenoble, mais aucun juge d'instruction n'a encore été nommé pour l'instant. Alors, aussi inhabituel que cela puisse paraître, l'avocat du médecin, Maître Bernard Boulloud, demande aujourd'hui l'ouverture d'une information judiciaire et la mise en examen de son client pour avoir accès au dossier et pouvoir se défendre. " C'est la seule façon de faire valoir nos droits et surtout de défendre la présomption d'innocence de mon client qui depuis la révélation de l'affaire est allègrement piétinée dans les médias par de prétendues victimes." assène l'avocat qui enchaîne : "Actuellement mon client est tenu par le secret médical et moi par le secret professionnel, mais vous verrez... Bientôt, nous ferons des révélations. "

Mon client a le soutien de nombreux patients -Maitre Boulloud

Selon l'avocat, son client a reçu de nombreux soutiens de patients, dont certains sont aussi médecins. "C'est ce qui le fait tenir" conclut Maitre Boulloud. "_Il a dû annuler toutes ses opérations. Il a arrêté d'exercer, avant même la date du 1er mai, décidée par le conseil de l'ordre."_De son coté, la clinique des Cèdres, à Echirolles, dans laquelle travaillait le médecin n'a pas répondu à notre demande d'interview.

Les victimes dénoncent, elles, les lenteurs de la justice

Quant aux personnes qui se disent victimes du médecin, elles aussi réclament l'ouverture rapide d'une information judiciaire et la nomination d'un juge d'instruction. Frédérique qui a dû être amputée de la cheville après avoir été opérée en 2009 par le chirurgien grenoblois est indignée : " Quand j'apprends qu'une enquête préliminaire est ouverte depuis 2016 et que depuis 3 ans, rien n'a bougé et qu'il a pu continuer à opérer, je suis anéantie. Les gens ne savaient pas entre les mains de qui ils se mettaient !"