Grenoble : le garde des sceaux Eric Dupond-Moretti confronté aux greffiers en colère au tribunal

"A quand une vraie revalorisation?", scandent la vingtaine de greffiers mobilisés devant le tribunal de Grenoble ce lundi 2 octobre 2023. "On accueille le garde des sceaux en musique", s'amuse Coline Guimet, greffière depuis 12 ans au tribunal de Grenoble. Quelques minutes plus tard, vers 16H, le ministre de la justice, Eric Dupont-Moretti arrive et s'arrête pour discuter avec les personnes mobilisées. Pour Coline Guimet, cette venue, c'est l'occasion de montrer leur colère : "Au sein du ministère de la justice on est pas tous logés à la même enseigne. on manque de moyens, de personnels, de moyens financiers on est tous à flux tendus, on a du personnel en souffrance à qui l'on demande toujours plus", détaille la greffière, avec vigueur. En cause aussi : la revalorisation de 1000 euros brut des magistrats, "injuste" selon les greffiers.

Les greffiers en attente de l'arrivée d'Eric Dupond-Moretti le garde des sceaux au tribunal de Grenoble. © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

1500 greffiers de plus d'ici 2027

"Les négociations ne sont pas terminées, elles doivent encore aboutir. Il y aura au moins 1500 greffiers de plus. Je veux qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas oubliés, ils sont indispensables au bon fonctionnement de la justice", assure le garde des sceaux, Eric Dupond-Moretti.