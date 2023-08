Grenoble : le jeune de 18 ans disparu a été retrouvé à la gare routière

Le jeune homme de 18 ans porté disparu depuis ce lundi a été retrouvé ce mardi midi à la gare routière de Grenoble. Il a été pris en charge par les pompiers et transporté au CHU pour des examens après avoir été roué de coups. Son visage est totalement tuméfié, notamment au niveau des yeux et il souffre de douleurs au thorax et au ventre.

Une séquestration pour 7000 euros ?

D'après lui, il a été enlevé lundi après-midi et séquestré toute la nuit dans une cave à Grenoble par un groupe de personnes qui lui a pris son téléphone, sa carte bleue et sa carte d'identité. Il a ensuite été forcé à vendre des cigarettes pour le compte des individus qui l'ont enlevé, apparemment pour une histoire de dette. "Ils m'ont dit que je leur devais 7000 euros", a-t-il dit à notre journaliste sur place avant d'être pris en charge par les pompiers, "mais je suis sûr qu'ils me confondent avec quelqu'un d'autre, moi je ne les connais pas".

Sa mère, qui avait donné l'alerte sur Facebook, a été prévenue. Le procureur adjoint a ouvert une enquête qui a été confiée à la police judicaire.