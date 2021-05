EN IMAGES - Le petit train de Bachelard à Grenoble à l'arrêt après l'incendie de sa gare

Le petit train de Bachelard à Grenoble ne peut plus rouler depuis vendredi 29 avril. Sa gare a été détruite dans un incendie dont la cause reste inconnue pour l'instant. Le propriétaire Tony Grosso a déposé plainte.

Les restes de la gare encombrent les rails et empêchent le petit train de repartir. Stocké 100m plus loin, il n'a pas été touché par l'incendie.

La fumée a alerté les voisins du parc Bachelard à Grenoble vendredi 29 avril en milieu d'après-midi. La gare du petit train est en feu. "L'élan du voisinage a été assez surprenant" raconte le propriétaire du train, Tony Grosso. Il n'était pas sur place au moment de l'incendie alors il salue cet élan de solidarité. "Ils sont tous venus avec des extincteurs" après avoir prévenu les pompiers et la police.

Le propriétaire estime qu'il faudra au moins une semaine pour remettre la gare en état. - DR

Pour l'instant, difficile de trouver une explication à cet incendie, les pompiers n'ont rien trouvé souligne le gérant en précisant qu'il "n'y pas d'électricité" dans la gare et qu'il a dû mal à envisager un acte criminel. "Je n'ai jamais eu trop d'acte de vandalisme" raconte Tony Grosso. "Il pleuvait ce jour-là. Peut-être que ce sont des gens qui se sont mis à l'abris de la gare pour fumer, c'est la seule piste plausible" selon lui. Le train stocké 100 mètres plus loin n'est pas endommagé mais bloqué car "tous les débris sont sur la voie devant la gare."

Le propriétaire a déposé plainte

Il a depuis déposé plainte et prévenu son assurance et la mairie afin de pouvoir entamer les travaux de remise en état de la gare. Le petit train de Bachelard, une institution depuis 1969, restera à l'arrêt "une semaine au moins." Tony Grosso espère pouvoir reprendre assez rapidement car "avec le 8 mai et l’Ascension, c'est un bon mois pour les activités." Le petit train circulait les mercredis, samedis et dimanches après-midis depuis la fin du mois de mars.