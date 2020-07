Grenoble : le triathlète britannique Joe Skipper s'est fait voler son vélo de course

Joe Skipper se serait bien passé de cette histoire. Le triathlète professionnel britannique, de passage en Isère et à Grenoble, s'est fait voler son vélo de course ce vendredi alors qu'il devait se rendre à Embrun (Hautes-Alpes). Il a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux et demande qu'il lui soit restitué au plus vite.

Les voleurs ont forcé la voiture du triathlète britannique où était rangé ce vélo bleu et rose. L'information a été relayée par la presse spécialisée pour aider Joe Skipper à retrouver son vélo de course.