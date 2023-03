Grenoble: les boulevards jonchés de poubelles incendiées par quelques dizaines de délinquants

Les délinquants sont partis du quartier Hoche vers 19h. Après cela on pouvait suivre leur parcours sur la piste des poubelles renversées, éclatées en incendiées, boulevard Gambetta, place Gustave-Rivet, rue Léo-Lagrange et tout le quartier de la Capuche, rue du général Férié. Nos confrères du Dauphiné Libéré font état d'incendies de poubelles au carrefour Joseph-Vallier et rue des Eaux-Claires. Mais France-Bleu-Isère a constaté que les boulevards entre ce carrefour et le pont SNCF n'avait subi aucun dégât. Il n'y avait pas de continuité entre les deux zones.

Les CRS postés place Gustave Rivet, vers 22h © Radio France - Gérard Fourgeaud

Forces de police et pompiers ont joué, pendant une grande partie de la soirée, au jeu du chat et de la souris. Souris incendiaire. Les CRS ont parcouru, notamment, la cité de la Capuche à la recherche des pyromanes.

La police a fait usage de gaz lacrymogène, notamment, rue des Eaux-Claires, et boulevard Gambetta. Sur cette dernière rue, de nombreux jeunes, étudiants ou autres, buvaient leurs consommations aux terrasses des cafés, comme c'est le cas les jeudis soirs et regardaient goguenards, les allers et venues des pompiers et des policiers.

Rue Général Ferrié à 21h30 © Radio France - Gérard Fourgeaud

Pourtant la métropole avait recommandé aux copropriété de ne pas sortir leurs poubelles, les jours de manifestations. Voyant que la manifestation s'était bien terminée, les riverains ont pris confiance et sorti les containers d'ordures en soirée.

Boulevard Gambetta © Radio France - Gérard Fourgeaud

Même grèvistes, les pompiers ont dû s'employer à lutter contre les incendies © Radio France - Gérard Fourgeaud

Boulevard Foch © Radio France - Gérard Fourgeaud