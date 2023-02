Grenoble : les squatteurs ont quitté la maison de Jacques, qui voulait la vendre pour payer son Ehpad

Ce matin, les squatteurs qui avaient investi la maison de Jacques, 77 ans, handicapé et en Ehpad, ont quitté les lieux, qu'ils occupaient illégalement depuis le 23 janvier dernier, à bord de plusieurs véhicules.

Soulagement

Le curateur de Jacques, son cousin, Roger Seyvet, 72 ans, s'est dit soulagé. Il gère les affaires de son parent malade et avait obtenu l'autorisation du juge de vendre la villa pour payer la maison de retraite de Jacques. Une semaine après, elle était squattée.

Alerté deux jours après les faits, Roger Seyvet avait déposé plainte au commissariat et avait contacté un huissier de justice et la préfecture. "La police avait dû négocier avec les squatteurs pour que je puisse rentrer dans la maison et voir ce qui s'y passait ! Un comble!" se souvient Roger qui regrette d'avoir dû attendre trois semaines avant que la maison soit rendue à son propriétaire.

Maison dégradée et pillée

Ce mercredi matin, les forces de l'ordre et l'huissier se sont rendus sur place pour faire évacuer la maison, mais les squatteurs -9 personnes d'origine roumaine dont 5 enfants- étaient déjà partis, selon un témoin.

"Ils ont emporté du mobilier, des objets appartenant à mon cousin, même les pneus de sa voiture. La maison est dans un état déplorable !" s'indigne Roger Seyvet qui poursuit : "Même s'ils sont partis, ce n'est pas terminé. Il va falloir faire l'inventaire de tout ce qui a disparu, remettre tout en état, payer l'huissier, ce sont des frais supplémentaires, avant de mettre la maison en vente. Toute notre famille a été atteinte par cette affaire. On n'en sort pas indemne."