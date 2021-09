Grenoble : les taxis mobilisés contre les restrictions croissantes de circulation

Les taxis de l'Isère se mobilisent ce jeudi 9 septembre à Grenoble. Ils ont bloqué une partie des axes de la ville depuis 9h ce matin, pour protester contre les restrictions croissantes de circulation imposées par la municipalité écologiste. Près de 90 taxis bloquent actuellement le boulevard Jean-Pain devant la mairie de Grenoble. Leurs représentants sont reçus à l'hôtel de ville en ce moment.

La mesure "Place aux enfants" ne passe pas

En particulier, les artisans taxis sont vent debout contre la nouvelle mesure "place aux enfants", entrée en vigueur en cette rentrée scolaire 2021. Quinze rues de la ville, où sont situées des écoles primaires, ont été piétonnisées afin d'éviter les accidents.

"Mais le résultat c'est que nous n'arrivons pas, par exemple, à transporter les enfants handicapés jusqu'à leur école, on doit les déposer à l'entrée de la rue", explique Arnold Bianco, président des Taxis Grenoblois. "Et puis plus globalement, nous avons de plus en plus de mal à effectuer notre travail normalement, à tout simplement aller chercher des résidents du centre-ville", dénonce l'artisan taxi.