Grenoble : les trois joueurs du FCG, mis en examen pour viol en réunion, vont être licenciés

Les trois rugbymen grenoblois qui ont été mis en examen mardi pour viol en réunion, vont être convoqués par leur club "à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture anticipée de leur contrat", comme le précise le communiqué publié aujourd'hui sur le site officiel du FCG.

L'irlandais Denis Coulson, 22 ans, le Néo-Zélandais Rory Grice, 27 ans et le Français Loïck Jammes, 22 ans, ont reçu une convocation de la part de leur club pour être, à terme, licenciés. ils avaient été mis en examen mardi pour viol en réunion, par le juge bordelais en charge de l'affaire, après une nouvelle garde à vue. Ils ont également été placés sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le territoire français et de rentrer en contact avec la victime. La victime, une jeune femme de 21 ans, qui avaient rencontré les joueurs en boite de nuit, à Bordeaux, après la défaite des Rouge et Bleu le 11 mars dernier, avait déposé plainte le lendemain pour viol.

Dans un communiqué, publié aujourd'hui sur le site officiel du FCG, le club de rugby de Grenoble explique que "sans préjuger des décisions judiciaires qui seront définitivement prises, il a décidé de convoquer les trois joueurs à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture anticipée de leur contrat." Le FCG précise aussi que "cette décision a été prise au vu des obligations professionnelles qui pèsent sur les joueurs et que cela ne préjuge en rien de leur présomption d'innocence".

La convocation devrait intervenir dans les jours qui viennent, selon Michel Martinez, le directeur-général du club. Pour l'avocate de Denis Coulson, cette décision est paradoxale : "D'un côté, le club parle de présomption d'innocence et de l'autre n'hésite pas à rompre leurs contrats !"

En attendant, les trois joueurs ont été mis à pied à titre conservatoire. Enfin, le club va se constituer partie civile dans ce dossier, pour défendre l'image du club.