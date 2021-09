Un chauffeur de poids-lourd a fait un malaise à 16h30 et défoncé les barrières du chantier de rénovation de l'A 480 qui a été bloquée dans le sens sud-nord pendant plusieurs heures.

Grenoble n'est plus qu'un immense bouchon ce lundi soir à la suite d'un accident

L'accident s'est produit à la bretelle de sortie vers Europole dans le sens Grenoble-Lyon. Au plus fort du bouchon, il fallait une heure et demie pour le franchir en venant du Pont-de-Claix. En conséquence, tous les itinéraires adjacents et perpendiculaires se sont trouvés impactés eux aussi de chaque coté du Drac.

Le camion transportait 200 bombonnes de gaz butane ou propane. Aucune n'a été détériorée. Le conducteur a été pris en charge par les pompiers, mais il n'est blessé que légèrement.