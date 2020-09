Grenoble : ouverture d'un local à disposition permanente de la police dans le quartier Mistral

Fabienne Lewandowski a décidé de délocaliser son bureau un jour par semaine dans le quartier Mistral, au 74 de l'avenue Rhin et Danube. Pour cela, la police a réquisitionné un appartement au premier étage d'un immeuble. L'installation a eu lieu mercredi. Objectif : no business pour les dealers.

Fabienne Lewandowski a délocalisé son bureau dans le quartier Mistral, à Grenoble. Une table, quelques chaises, du gel hydroalcoolique, pas d'ordinateur pour l'instant, bref, le local est spartiate. "J'en ai vu d'autres !" lance, en souriant, la patronne de la police en Isère.

Fabienne Lewandowski, DDSP de l'Isère, dans son bureau de Mistral © Radio France - Véronique Pueyo

No business pour les trafiquants de drogue

Les services de la Direction départementale de la sécurité publique de l’Isère ont en effet demandé au bailleur social Actis de mettre à leur disposition un local dans ce quartier sensible, de nouveau sous les feux de l'actualité, depuis le 26 Août, date à laquelle des images montrant des dealers cagoulés et armés, vendant leur marchandise, près d'une aire de jeux pour enfants ont fait le tour de la toile et déclenché la colère du Ministre de l'Intérieur. "Mais ce projet était déjà dans les tuyaux, avant" affirme la DDSP38

La porte du local sera toujours ouverte, selon la DDSP de l'Isère © Radio France - Véronique Pueyo

Renforcer les liens avec les habitants

Ce bureau, mis à disposition depuis ce mercredi, au 74 avenue Rhin et Danube, permettra de renforcer les liens entre les services de police et la population grâce à une présence régulière dans le quartier Mistral, à différentes heures du jour ou de la nuit. La directrice départementale de la sécurité publique et les policiers placés sous sa responsabilité se rendront dans cet appartement de manière inopinée, et y accueilleront les habitants et les différents partenaires, tels les bailleurs sociaux, associations, commerçants. Des débats pourront être organisés sur différents thèmes.

"Cette opération baptisée : no business a pour but de déranger les dealers. Quand nous serons présents, ce sera no business pour eux !" explique Fabienne Lewandowski. "Cela vient en plus de ce que l'on fait déjà dans ce quartier, où l'on travaille régulièrement. A terme, l'idée est d'aller dans d'autres quartiers."

A la question : déclarez-vous la guerre aux trafiquants, elle répond : "Je n'ai peur de rien. Je ne fais la guerre à personne. Moi ce que je veux, c'est la paix, mais la paix de la République, pas la paix des stups."