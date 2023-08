Grenoble : près de 70 policiers déployés dans le quartier Saint-Bruno après les tensions de ces derniers jours

Près de 70 policiers ont été déployés, ce mardi soir, dans le quartier Saint-Bruno à Grenoble pour effectuer des contrôles. Cela fait maintenant plusieurs jours qu'il y a des tensions dans le quartier, sur fond de rivalité entre deux bandes pour le contrôle de cet important point de deal. Ainsi, plusieurs coups de feu ont été entendus ce dimanche, et une quinzaine d'individus a commencé à monter des barricades autour de la place ce lundi. Un homme a été également été roué de coups et hospitalisé dans un état grave. C'est dans ce contexte que la police s'est rendue sur place, ce mardi, accompagnée du procureur-adjoint de Grenoble, François Touret-De Coucy et du nouveau préfet de l'Isère, Louis Laugier.

ⓘ Publicité

Deux personnes arrêtées, 128 doses de cannabis et de cocaïne conditionnées retrouvées

"C'est sûr que ce n'est pas une ambiance enfantine, clame un riverain. On voit qu'ici, il y a des gens qui sont là pour dealer, pour surveiller le quartier mais ça, les enfants ne le ressentent pas, c'est juste les parents. On a l'impression qu'il y a deux mondes dans un seul endroit." Il était venu avec son fils sur l'aire de jeux de la place et estime que le déploiement de policiers ne va pas régler le problème : "Je sais que ce ne sont pas quelques descentes qui vont régler le problème, ça c'est sûr." Malgré tout, ce riverain essaie de trouver du positif : "C*'est bien que les autorités montrent qu'elles sont là quand même*", explique-t-il à France Bleu Isère. Et c'est bien là l'objectif du déploiement policier, estime Louis Laugier, le nouveau préfet de l'Isère : "dans les objectifs, il y avait le fait de rassurer nos concitoyens. Cette opération rassure et ça fait partie des points importants pour nous."

Le préfet de l'Isère, Louis Laugier, à gauche et le procureur adjoint, François Touret-De Coucy © Radio France - Véronique Pueyo

Au final, la police a arrêté deux personnes lors de cette opération, dont une en situation irrégulière. Ces deux personnes ont été placées en garde à vue. Également, 128 doses de cannabis et de cocaïne conditionnées ont été trouvées dans les parties communes des immeubles alentours.

Pour le procureur-adjoint, François Touret-De Coucy, il n'y a pas de zones de non-droit à Grenoble : "Nous pouvons aller partout, la preuve et nous continuerons notre stratégie de déstabilisation du trafic, en interpellant, en jugeant régulièrement les dealers, en organisant régulièrement des opérations anti-stup. Donc, on ne baisse pas la garde" a conclu le magistrat.