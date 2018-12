Grenoble : quatre mois de prison avec sursis pour le jeune à l'origine de la "purge" sur internet

Quatre mois de prison avec sursis et 70 heures de travaux d'intérêt général. Le tribunal correctionnel de Grenoble a tranché le cas du jeune étudiant qui avait appelé à une "purge", c'est-à-dire une nuit de violences à Halloween, sur les réseaux sociaux. Son avocat souhaite faire appel.

Aïssa, 19 ans, et son avocat Maître Ronald Gallo après l'audience du tribunal correctionnel de Grenoble

Grenoble, France

Le tribunal correctionnel de Grenoble a rendu ce lundi son jugement dans l'affaire de la "purge". Le jeune homme qui avait appelé sur les réseaux sociaux à une nuit de violences le soir d'Halloween a été condamné à quatre mois de prison avec sursis, assortis de 70 heures de travaux d'intérêt général.

Une affaire née sur internet

Tout est parti d'une image (voir ci-dessous) postée sur Snapchat le 29 octobre. Un texte blanc sur fond noir dans lequel Aïssa, un étudiant de 19 ans originaire de Saint-Marcellin, appelle "tous les mecs de Grenoble" à effectuer une "purge" le soir d'Halloween.

Le message original publié par Aïssa sur Snapchat © Radio France - Nicolas Joly

Le concept provient de la série de films American Nighmare (en version originale The Purge) dans lesquels tous les crimes sont autorisés durant une nuit. "Tout les coups sont permis : toute les zones & les quartiers montent une équipe, quand 2 équipe se croisent obliger de s'affronter!!!" (SIC) disait le message publié par Aïssa.

Lors du procès, il indique avoir eu cette idée après s'être déguisé en un personnage du film lors d'une soirée : "Tout le monde m'avait trouvé génial, ça m'a flatté. En rentrant chez moi, j'ai lancé l'idée sur mon Snapchat. Je voulais gagner des abonnés. Mais je ne pensais pas que cela allait prendre des proportions nationales, voire internationales !"

La purge était une énorme blague & une invention de ma part ! Elle a pris une trop grande ampleur alors j’ai décider d’annoncer a tout mon snap que c’était une blague ! Il n’y aura ni de purge à Grenoble, paris, Genève lyon etc... aller voir le message dans ma story ! pic.twitter.com/MJqkkOxUQo — 👻Aissabcl👻 (@AissaAskip) October 28, 2018

Très vite, le message est relayé, fait réagir, et l'affaire prend de l'ampleur. Aïssa supprime son message et publie une vidéo pour appeler au calme. "À la base ça devait être une blague, sauf que les gens l'ont pris au sérieux", indique-t-il, " Ça ne sert à rien de vous affronter, de monter des équipes. Tous les jeunes des quartiers, toutes les personnes tout court, _ne faites absolument rien_." Le ministre de l'Intérieur décide toutefois de porter plainte contre le jeune homme.

L'auteur a été identifié. Il prétend que c'est "une mauvaise blague", il sera poursuivi. Indéfectible soutien à nos forces de l'ordre. — Christophe Castaner (@CCastaner) October 29, 2018

La défense conteste

Pour l'avocat du jeune homme, maître Ronald Gallo, le jugement prononcé par le tribunal correctionnel manque d'indépendance : "Le ministre de l'Intérieur porte plainte. Le ministère public s'exécute et le tribunal consacre cette décision." Une surprise ? Pas vraiment indique l'avocat. "Je m'y attendais, je l'avais annoncé, mais ça ne veut pas dire que je l'accepte. Je ferai appel si mon client le souhaite, en espérant avoir une vraie discussion juridique devant la cour d'appel et, s'il le faut, _devant la cour de cassation_."