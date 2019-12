Grenoble : Raymond Avrillier écrit au préfet pour s'opposer au retour d'Alain Carignon à la mairie

Raymond Avrillier et Vincent Comparat lors de leur conférence de presse

Grenoble, France

Le lanceur d'alerte Raymond Avrillier, 72 ans, ancien élu écolo de Grenoble, membre du parti politique ADES (Association Démocratie Ecologie Solidarité) a pris son temps pour réagir au retour d’Alain Carignon à la mairie de Grenoble le 16 décembre prochain, après la démission de deux colistières et alors qu'il est candidat aux municipales de mars 2020.

Il a attendu le 9 décembre, décrétée par l'ONU journée internationale de lutte contre la corruption pour dégainer son arme fatale, à savoir un texte de la cour de Cassation qui date d'octobre 97 et qui dit : " Il n'importe que des dons, présents ou avantages aient été acceptés par une personne investie d'un mandat électif public postérieurement à l'accomplissement de l'acte de la fonction, le délit de corruption consommé dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu, se renouvelle à chaque acte d'exécution du dit pacte."

Corrompu et corrupteurs

Et Raymond Avrillier ajoute : "Le système corruptif grenoblois atteint profondément l'organisation des collectivités locales grenobloises, les finances locales, les services publics locaux, leur tarifs, et il en reste des effets qui durent"

L'ancien maire de Grenoble avait condamné le 9 juillet 1996 par un arrêt définitif de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Lyon à 5 ans de prison (dont 1 an avec sursis), 5 ans d'inéligibilité, et 400 000 francs d'amende pour corruption, abus de biens sociaux, et subornation de témoins.

Lettre ouverte au préfet

Pour Raymond Avrillier, ce texte veut dire que même si Alain Carignon a exécuté sa peine, il continue à corrompre, par sa seule présence, les décisions qui peuvent être prises en conseil municipal. Raymond Avrillier enfonce le clou : " Alain Carignon n'a jamais remboursé les 19 millions de francs, soit environ 2 millions d'euros, dont il a bénéficié de la part des corrupteurs, dont certains sont toujours en place. GEG a comme actionnaire privé Engie qui est la suite de la Lyonnaise des Eaux. Or, Alain Carignon a recelé des avantages de la Lyonnaise."

Raymond Avrillier a mis son livre "le système Carignon" en accès libre sur internet © Radio France - Véronique Pueyo

Raymond Avrillier a donc écrit au préfet de l’Isère, avec copie au ministre de l’intérieur et à l'agence française anticorruption, pour qu'il exerce son contrôle de légalité sur les prochaines délibérations et pour qu'il demande l'avis du tribunal administratif et de la chambre régionale des comptes.

Pas de réaction d'Alain Carignon

Alain Carignon ne souhaite pas réagir car pour lui, je cite, c'est un non-événement. Quant à Eric Piolle, l'actuel maire écologiste de Grenoble, candidat à sa succession, il nous a fait savoir que c’était le rôle des lanceurs d'alerte d'agir ainsi, Raymond Avrillier étant le meilleur connaisseur de ce que l'on avait appelé l'affaire Carignon. "La balle est maintenant dans le camp du préfet qui doit dire si les demandes de Raymond Avrillier sont fondées ou pas" nous a précisé un proche conseiller d'Eric Piolle.

Je ne lâcherai jamais le combat contre la corruption -Raymond Avrillier

A la question : "Jamais vous ne lâcherez Alain Carignon ?" Raymond Avrillier répond : "On ne lâchera jamais notre combat contre la corruption. Nous sommes pour la réinsertion des délinquants mais pas au milieu de ses victimes, et ici, les victimes, ce sont les Grenoblois."

Le 16 décembre prochain, Alain Carignon, qui a déjà siégé dans une commission consacrée aux ressources, fera son retour au conseil municipal de Grenoble, qui sera consacré au budget de la Ville.