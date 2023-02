Grenoble : six mois de prison pour un faux test covid

Le 1er décembre 2022, le tribunal correctionnel de Grenoble devait se pencher sur une affaire de violence avec arme en boite de nuit datant de 2017. L'audience avait été renvoyée car l'un des prévenus avait le covid. Il avait produit pour le prouver un test positif. Mais ensuite au sein du tribunal personne n'avait pu flasher correctement le QR code, et pour cause, c'était un faux.

ⓘ Publicité

Il voulait "gagner du temps"

Ce Grenoblois de 31ans déjà condamné une vingtaine de fois, a acheté ce justificatif 80 euros, à quelqu'un dont il ne donne pas le nom. En revanche, il reconnaît les faits et s'en explique : il voulait "gagner du temps" pour passer les fêtes en famille avec ses enfants qu'il ne voit pas souvent et sa mère qui est âgée.

"Se moquer de la Justice"

Pour le procureur de la République c'est "se moquer de la justice". Ce dernier a requis un an de prison, le tribunal condamnant finalement le prévenu à six mois d'emprisonnement. Quand aux fêtes de noël, l'homme les as finalement passées en détention provisoire, puisqu'il a été arrêté mi-décembre dans une affaire de coups de feu dans le quartier Hoche. Des faits qu'il conteste.