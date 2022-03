Grenoble : soupçonné d'avoir revendu de la drogue sur internet

En juin 2021, des douaniers du Pas-de-Calais mettent la main sur un colis en provenance des Pays-Bas. A l'intérieur : 200 grammes d'héroïne. Le destinataire de ce colis est un jeune homme de 21 ans qui habite Grenoble. Les policiers de l'office anti-stupéfiants de la PJ grenobloise sont mis au parfum ; il consultent ses comptes bancaires où apparait un versement en crypto-monnaie, ce qui peut laisser penser à un trafic de drogue sur le "darknet", l'internet caché.

25 kilos de divers produits stupéfiants

Le suspect est donc interpellé chez lui le 16 mars indique le procureur adjoint de Grenoble dans un communiqué. Les enquêteurs saisissent plus de 9.000 euros et découvrent dans un box un petit laboratoire de chimiste avec près de 25 kilos de divers produits stupéfiants : 5 kg de résine de cannabis, et 2,2 kg d’herbe, 180g d’héroïne, 110g de cocaïne, 8 kilos d'amphétamines, 5,7 kg de MDMA, 2,9 kg d’ecstasy, de la kétamine et même du LSD…

Cet informaticien de profession, sans antécédent judiciaire, a reconnu selon le procureur adjoint avoir acheté et revendu des stupéfiants sur le darknet. Il devrait être présenté ce samedi au parquet en vue d'une convocation devant le tribunal correctionnel.