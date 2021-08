Grenoble : trois gendarmes renvoyés en correctionnel pour non-empêchement d'un crime ou d'un délit

Céline, Olivier et Alain Duron, les enfants du couple tué par un gendarme-chauffard

Ce jour-là, Loïc D. et quatre de ses collègues, qui ne sont pas en service, fêtent leurs retrouvailles dans un restaurant de Villefontaine. Ils boivent beaucoup et malgré cela, chacun va reprendre sa voiture pour rentrer. Loïc D. embarque même dans la sienne- une puissante Hyundai de 275 chevaux- sa fille, un de ses collègues et le fils de celui-ci.

2,54 grammes d'alcool dans le sang

Loïc D. qui a 2,54 grammes d'alcool dans le sang, roule trop vite et dans une courbe, à l'arrivée sur Bourgoin-Jallieu, il percute le véhicule de Geneviève et Florencio Duron, 69 et 71 ans, qui sont tués sur le coup.

Jugé en comparution immédiate, après 48 heures de garde à vue, par le tribunal de Bourgoin, Loïc D. est condamné à 18 mois de prison ferme et incarcéré. Il a depuis retrouvé la liberté mais a été radié depuis de la gendarmerie.

Pour les enfants Duron, qui ont assisté à ce qu'ils appellent un procès bâclé, ce jugement n'est pas acceptable, mais ils ne peuvent pas faire appel. Le Parquet de Bourgoin ne fait pas non plus appel, estimant que justice a été rendue et que les quatre collègues de Loïc D. s'ils ont une responsabilité morale dans ce drame, n'ont pas de responsabilité pénale. La condamnation de Loïc D. est donc définitive.

Un combat pour la mémoire de leurs parents décédés

Olivier, Céline et Alain Duron décident alors de se battre en mémoire de leurs parents. Avec l'aide de leur avocat, Maitre Hervé Gerbi, ils déposent plainte avec constitution de partie civile, pour homicides involontaires et non empêchement d'un crime ou d'un délit à l'encontre des quatre gendarmes qui avaient bu avec Loïc D. et ne l'avaient pas empêché de reprendre la route.

Dossier dépaysé à Grenoble

Maitre Gerbi obtient le dépaysement de l'affaire qui est instruite à Grenoble. Les quatre gendarmes sont alors mis en examen pour non-empêchement d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité d'une personne.

Et l'on vient d'apprendre que trois d'entre eux sont renvoyés en correctionnel, le quatrième ayant bénéficié d'un non-lieu, pour charges insuffisantes.

Trois gendarmes renvoyés en correctionnel

Pour Maitre Gerbi, c'est une décision assez exceptionnelle et il espère qu'elle fera jurisprudence tout en soulignant qu'il continue d'accompagner ses clients. Ces derniers lui ont demandé de faire appel de ce renvoi devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Grenoble car ils veulent que la qualification retenue soit bien celle d'homicides involontaires et pas seulement non-empêchement de crime. Ils veulent aussi que les quatre gendarmes soient renvoyés, solidairement.

Jusqu'en cassation, s'il le faut.

Olivier, Céline et Alain Duron se disent prêts à aller jusqu'en cassation s'il le faut, car pour eux, ces quatre gendarmes sont aussi responsables de la mort de leurs parents. "Cela fait partie de leur travail de lutter contre l'alcool au volant. Ils n'auraient jamais dû le laisser repartir dans cet état." nous avaient-ils confié lors de l'instruction.

Comme ces procédures vont prendre du temps, la date du procès devant le tribunal correctionnel de Grenoble des quatre gendarmes n'a pas encore pu être fixée.