Grenoble : trois personnes mises en examen dans une affaire de meurtre datant d'août 2020

Trois personnes ont été mises en examen ce jeudi 24 juin dans le cadre d’une affaire de meurtre. En août 2020, Yanis Ghazi, un jeune homme de 29 ans avait été abattu par trois tirs d'armes à feu devant une boulangerie située à l’intersection de l’avenue Léon-Blum et du chemin des Essarts à Grenoble.

Selon un communiqué du procureur de la République de Grenoble, trois personnes ont été mises en examen ce jeudi 24 juin. Elles sont soupçonnés dans le meurtre de Yanis Ghazi en août 2020. Le jeune homme de 29 ans avait été abattu par trois tirs d'armes à feu devant une boulangerie située à l’intersection de l’avenue Léon-Blum et du chemin des Essarts à Grenoble.

Parmi ces personnes, l'une est soupçonnée du meurtre, elle risque jusqu'à 30 ans de prison et a d'ores et déjà été placée en détention provisoire. Les deux autres sont soupçonnées d'avoir modifié la scène de crime, elles risquent jusqu'à trois ans de prison et 45.000 euros d'amende. Elles ont été placées sous contrôle judiciaire.

Sept personnes interpellées

Avant que la justice ne procède à ces mises en examens, les enquêteurs du service de police judiciaire de Grenoble avaient d'abord interpellé sept personnes, dont six membres de la même famille gérant et travaillant dans la boulangerie. Elles sont "suspectés à des degrés divers d'avoir joué un rôle dans le meurtre commis le 2 août 2020 à Grenoble."

Selon le communiqué du procureur de la République de Grenoble toujours, les enquêteurs avaient "soulevé de nombreuses incohérences dans le comportement et les déclarations des membres de la famille tenant la boulangerie en question." Les personnes interpellées et les personnes mises en examen nient toute implication dans cette affaire.

"Les perquisitions ont permis de découvrir une douzaine d'armes" - Le procureur de la République

La police a également mené des perquisitions dans les différents appartements des suspects. _"_Une douzaine d'armes de poing et d'épaule de différents calibres, toutes détenues illégalement, ainsi que de nombreuses munitions et un gilet pare-balles" ont été retrouvées.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le crime aurait pu être commis "de façon impulsive suite à une altercation verbale entre des employés de la boulangerie et la victime alcoolisée."