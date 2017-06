Grenoble : un adolescent de 16 ans interpellé par la police judiciaire pour l'incendie du McDonald's de l'Aigle

Un adolescent de 16 ans a été interpellé mardi par la police judiciaire de Grenoble dans le cadre de l'enquête sur l'incendie du McDonald's de l'Aigle. Selon les forces de l'ordre il s'agirait "d'une bêtise d'ado". Le jeune a été remis en liberté et doit comparaître devant un juge pour enfants.

L'étude des images des caméras de vidéosurveillance du McDonald's croisées avec la localisation téléphonique ont permis à la police judiciaire de Grenoble de remonter jusqu'à cet adolescent de 16 ans. Il a été interpellé mardi, placé en garde à vue puis remis en liberté dans l'attente d'une comparution devant le juge pour enfants. Selon les forces de l'ordre, il s'agirait d'un jeune sans histoire, inconnu des services de justice.

Le quartier de l'Aigle avait été entièrement verrouillé par les forces de l'ordre après l'explosion

Le jeune serait donc venu seul dans le restaurant McDonald's, il s'est rendu aux toilettes et a mis le feu à un morceau de papier déposé dans une poubelle, elle-même dans une cuvette. Sous l'effet de la chaleur, celle-ci aurait donc éclaté et provoqué une certaine agitation dans le restaurant et dans le quartier, entièrement verrouillé par les forces de l'ordre. Aucun blessé n'était alors à signaler. Un temps, l'acte terroriste est évoqué avant d'être vite écarté. La police pense aussi à un geste politique émanant de groupes anarchistes. Finalement, rien de tout ça, il ne s'agirait que "d'une bêtise d'ado".