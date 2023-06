Grenoble : un adolescent de 16 ans porté disparu, la gendarmerie lance un avis de recherche

La gendarmerie de l'Isère a lancé un avis de recherche après la disparition inquiétante d'un adolescent de 16 ans. Il a été aperçu la dernière fois lundi 29 mai à Grenoble, dans le secteur Village Olympique.

Ce jour-là, le jeune homme portait une doudoune sans manches, noire, un jogging de marque Lacoste bleu et jaune et des chaussures NIKE TN noires. Il est mince, mesure 1,84 m et arbore de longs cheveux blonds.

Les gendarmes de la compagnie de Grenoble et de la brigade de Villard-de-Lans donnent également son nom, il s'appelle Arthur Sabon. Si vous avez des éléments de nature à le localiser, vous pouvez contacter le service d'enquête au 04.76.95.11.23 ou en composant directement le 17.