Grenoble : un couple de personnes âgées retrouvé mort à son domicile

L'homme et la femme, âgés de 89 et 86 ans, ont été retrouvés à leur domicile, morts dans leur lit. Le décès remonte à une semaine.

Grenoble, France

Un couple de personnes âgées a été retrouvé mort à son domicile mardi après-midi à Grenoble. C'est la fille du couple qui les a découvert, et appelé les pompiers. Les policiers de l'identité judiciaire se sont rendus sur place, d'après eux, le décès remonte à une semaine.

L'homme et la femme, âgés de 89 et 86 ans, ont été retrouvés baignant dans leur sang, dans leur lit. La femme présente une plaie à la gorge et le mari a les veines du poignet tranchées. Les enquêteurs ne savent pas s'il s'agit d'un double-suicide, ou d'un féminicide suivi d'un suicide.