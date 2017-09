Grenoble : un enfant de cinq ans meurt soudainement lors d'un tournoi de football

Tidiane N. joueur du GF38 (Grenoble) âgé de cinq ans, participait à un tournoi entre équipes de jeunes samedi après-midi au stade du Clos d'Or. Il a subitement fait un malaise au bord du terrain. Évacué vers l'hôpital, il est décédé un peu plus tard dans la soirée.

Cela devait être une fête, mais c'est un drame épouvantable qui s'est joué samedi à Grenoble. Un enfant de cinq ans, Tidiane N., est décédé des suite d'un malaise alors qu'il participait à un tournoi de football, le premier de l'année. Le club l'a annoncé via un communiqué ce dimanche. Bénévoles et encadrants du club sont tous choqués par la nouvelle.

"Tidiane n'était pas sur le terrain au moment du malaise", raconte un des responsables de l'école de football du GF38, présent lors du drame, "mais son équipe jouait, le dernier match de la journée". Les parents et le coach ont alors vu le malaise et immédiatement prévenu les secours. Ceux-ci ont amené l'enfant vers l'hôpital nord de Grenoble au service réanimation, en fin d'après-midi.

Un choc pour les responsables du club

Le responsable de l'école de football avait accompagné la famille à l'hôpital, il en est reparti en début de soirée alors que l'état de Tidiane semblait stable. La famille l'a prévenu aujourd'hui que l'enfant était décédé. Sous le choc, il a simplement pu préciser que Tidiane avait bel et bien présenté un certificat médical signé par un médecin et l'autorisant à jouer au football en compétition.

"Immense chagrin"

On ne sait pas encore ce qui a provoqué la mort du jeune garçon. Dans le communiqué, le club du GF38 a fait part sa "profonde tristesse" et de son "immense chagrin", et a également adressé les condoléances à la famille de l'enfant. Un de ses frères évolue au club en U13.