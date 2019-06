Grenoble : un Groupe local de traitement de la délinquance créé pour faire reculer le trafic de drogue

Grenoble, France

Depuis des années, les habitants du quartier de l'Alma à Grenoble (Isère) vivent sous la férule des dealers qui les obligent, par exemple, à cacher de la drogue chez eux, ou à ne sortir de leur appartement que quand ils y sont autorisés, pour ne pas gêner le trafic.

Bien sûr, la police fait son travail dans ce quartier "sensible" et a réalisé déjà de belles prises et plusieurs arrestations, mais cela ne suffit pas. C'est pourquoi, la ville, le parquet, la police, la préfecture et les acteurs sociaux ont créé, comme la loi les y autorise, un Groupe local de traitement de la délinquance (GLTD). Son objectif : désorganiser le trafic de drogue qui génère en moyenne 35 000 euros de bénéfices par jour.

Ville, préfecture, police et procureur, lors de la conférence de presse, annonçant la création du GLTD © Radio France - Véronique Pueyo

Il faut dire qu'à l'Alma, on trouve de tout : cocaïne, résine de cannabis, herbe, mais aussi des armes, à deux pas du centre ville et de plusieurs établissements scolaires. Cela n'est pas acceptable, pour le procureur de la république, Eric Vaillant : "Il faut que les trafiquants comprennent qu'on ne va pas les lâcher. Ce quartier n'est pas le leur. On va multiplier les opérations pour déranger leur trafic, pour les déstabiliser."

Eric Vaillant va également verbaliser les acheteurs, ce que la loi autorise depuis peu :"Avant, c'était long et compliqué de poursuivre un consommateur de drogue. A présent, c'est très facile avec la verbalisation électronique. Car, les acheteurs entretiennent le trafic, évidemment."

Elisa Martin, la première adjointe au maire écologiste de Grenoble, en charge de la tranquillité publique, est satisfaite d'avoir enfin pu mettre sur pied ce GLTD : " Nous sommes conscients du problème qu'il y a dans ce quartier gangrené par la drogue. Nous espérons obtenir des résultats en luttant ensemble contre ce fléau et en faisant aussi de la prévention."

Pourtant, l'élue et le maire, Eric Piolle, militent pour la légalisation du cannabis. Alors n'est-ce pas contradictoire ? "Non, pas du tout. Nous ne sommes pas des baba-cool. On est responsables et quand on demande de légaliser le cannabis, c'est justement parce que c'est la prohibition qui génère ce type de situation et ces violences." Une prochaine réunion du GLTD est prévue le mois prochain.