Grenoble : un hommage populaire pour les héros de la Villeneuve avant de recevoir la médaille de la Ville

Une semaine avant de recevoir la médaille de la Ville de Grenoble (Isère) pour leur sauvetage de deux enfants de 3 et 10 ans, les héros de la Villeneuve ont été honorés ce samedi, en plein cœur du parc Jean Verlhac, à l'occasion de la fête annuelle de la "Villeneuve plage".

Quelques jours après l'incendie d'un appartement de la galerie de l'Arlequin à Grenoble, c'est tout un quartier qui a rendu hommage à ses héros ce samedi soir, à l'occasion de la traditionnelle fête de la "Villeneuve plage" qui réuni de nombreux habitants. Une histoire de quelques minutes, de quelques applaudissements pour les remercier d'avoir sauvé ces deux enfants de 3 et 10 ans.

J'étais là à ce moment là. J'ai levé la tête et j'ai vu le premier petit sauter. Cette image restera gravée en moi. - Christelle, 35 ans, une habitante du quartier de la Villeneuve.

"Je vous propose que l'on applaudisse comme on l'a fait tous les soirs à 20 heures pour les soignants" crie Alain Manac'h, co-président de l'association de quartier "Villeneuve debout". Pendant une minute, les jeunes sauveurs présents sont applaudis, remerciés pour leur geste sous des cris de "bravo", "vous êtes des héros" venus de la foule.

Ecoutez le reportage France Bleu Isère de Bastien Thomas lors de cet hommage populaire rendu en l'honneur des héros de la Villeneuve. Copier

Christelle, une habitante du quartier de 35 ans, est bouleversée par ce drame évité de justesse. Et elle a tenu a prendre la parole en public. "Ces jeunes ne se sont pas posés de questions. Ils ont foncés. Et ça c'est une marque de solidarité propre à notre quartier. Ça montre qu'il se passe aussi des choses bien, qu'ils faut mettre en avant, qu'on soit valorisé" explique-t-elle.

Des héros modestes

Salim, un Algérien d'une vingtaine d'année, était là. Mais malgré les honneurs qui lui sont rendus à lui et tout ses amis présents ce mardi lors de l'incendie, il préfère rester modeste. "On est pas des héros. C'est normal ce que l'on a fait. Il n'y avait pas de question à se poser, c'est des enfants, des humains" dit-il, conscient tout de même d'avoir réalisé quelque chose de grand.

Salim, la vingtaine, était présent le jour de l'incendie. Il a participé au sauvetage des deux enfants. © Radio France - Bastien Thomas

Ecoutez le témoignage de Salim, un des héros de la Villeneuve, qui reste modeste malgré tous les honneurs rendus. Copier

Nordine, 21 ans, a aussi participé à ce sauvetage héroïque. Vendredi 31 juillet, il sera invité, comme tous les autres, à la mairie de Grenoble, dans le salon d'honneur, pour être décoré de la médaille de la Ville des mains du maire Eric Piolle. Une récompense qui ne lui "importe pas". "Je m'en fou des médailles. Il y avait des gens en situation irrégulière qui ont fait beaucoup plus que moi et qui méritent d'autant plus d'être décorés" note encore ce jeune.

à lire aussi Grenoble : les héros de la Villeneuve recevront la médaille de la Ville

Regardez la vidéo de ce sauvetage héroïque

Nous n'avons toujours pas plus d'informations sur les causes de cet incendie, ni pourquoi les enfants se sont retrouvés seuls chez eux. Une enquête est en cours. Selon les premiers éléments, la maman était partie faire des courses et n'aurait pas pu rentrer avant le départ du papa pour le travail.