Grenoble : un homme agressé et dépouillé au Jardin de Ville, 11 suspects arrêtés dont un jeune de 14 ans

La scène s'est déroulée en plein après-midi. Il était 17h10 ce lundi 3 juillet au Jardin de Ville à Grenoble lorsqu'une dizaine d'individus s'en sont pris à un homme. Ils lui ont porté des coups et lui ont dérobé une sacoche contenant montre, chéquier et autres objets de valeurs.

Ce groupe de onze individus, âgés de 14 à 27 ans, avait été contrôlé précédemment par la brigade anticriminalité, qui les a donc retrouvé. La victime a ensuite reconnu formellement ses agresseurs, qui ont été placé en garde à vue.

Pas moins de huit mineurs impliqués

Le plus jeune est âgé de 14 ans et sept autres mineurs sont impliqués : un jeune de 15 ans, quatre adolescents de 16 ans et deux de 17 ans. Trois personnes majeures sont aussi mis en cause, âgés respectivement de 18, 22 et 27 ans.