Grenoble : un homme blessé par arme blanche parce qu'il ne donne pas l'heure à un passant

Un homme de 30 ans a été blessé par arme blanche, sur l'avenue Jules Vallès, dans le quartier Exposition-Bajatière à Grenoble, parce qu'il n'a pas voulu donner l'heure à un homme, précise la police grenobloise. Les faits se sont déroulés ce jeudi en milieu de journée, à 13 heures.

La victime a reçu deux coups de couteau, à la joue et à la main et a été transportée aux urgences du CHU de Grenoble. Son pronostic vital n'est pas engagé. L'auteur est en fuite et la victime a indiqué à la police grenobloise qu'elle ne souhaitait pas porter plainte.