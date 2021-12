Grenoble : un homme de 26 ans ouvre la portière d'une voiture en marche, elle lui revient violemment et le tue

Un grave accident cette nuit à Grenoble a fait un mort, un homme de 26 ans, peu avant minuit et demi ce jeudi 30 décembre, dans le quartier Teisseire. Il circulait dans une voiture avec 5 autres personnes. Les premiers éléments recueillis par les policiers laissent penser à un accident suite à une soirée alcoolisée. Une enquête a été ouverte.

L'accident s'est produit peu avant minuit et demi dans la rue Léon Jouhaux à Grenoble. Des amis sortants d'une soirée dans un bar de la place Bérule à Grenoble montent en voiture afin de rentrer sur la commune d'Eybens, où ils sont logés. Mais durant le trajet, les cinq occupants se seraient agités, la victime aurait chahuté et elle aurait ouvert la portière arrière droite où elle se trouvait. Le conducteur, de son côté, aurait raté une manœuvre et percuté une une barrière anti-stationnement. La portière ouverte se serait donc refermée violemment sur la victime, lui faisant perdre immédiatement connaissance.

Test d'alcoolémie positif

Arrivés sur place, les sapeurs pompiers et le SAMU ont tenté de le réanimer, un massage cardiaque a été pratiqué, sans succès. Le test d'alcoolémie s'est révélé positif. Deux autres occupants du véhicules ont été conduits à l'hôpital Nord de Grenoble, notamment une femme de 25 ans légèrement blessée.

Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame.